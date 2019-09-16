امرأة تحرق زوجها بسبب 500 ريال

فهمي محمد(صدى):

أقدمت امرأة يمنية على حرق زوجها غرب محافظة إب؛ بسبب خلافات أسرية على حوالة بقيمة 500 ريال سعودي.

ويعد الفقر هو القاتل الحقيقي في هذه الجريمة، إذ أقدمت السيدة على قتل زوجها صاحب الـ60 عام والأب لـ6 أبناء، لتباطئه في تسليم مبلغ الحوالة المالية التي أرسلها نجله لزوجته.

وقررت السيدة الانتقام من زوجها حرقًا، إذ زعمت وجود ثعبان في الحمام وبينما دخل الزوج لقتله، أغلقت عليه الباب وأدخلت أسطوانة غاز من فتحة صغيرة أسفل الحمام ثم أشعلت النيران به.

وحاول الزوج إنقاذ نفسه بكسر الباب والفرار من الموت، وعلى الفور تم نقله إلى قسم الحروق في مستشفى جبلة، مصابًا بحروق في الرقبة والصدر والظهر.