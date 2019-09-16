ولي العهد: تهديدات إيران موجهة إلى الشرق الأوسط والعالم
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم من معالي وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال على دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملين نفطيين في بقيق وخريص، مشيرا إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.
وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور المملكة في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.
وأكد سمو ولي العهد من جهته أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.
خالد سلامه عوده[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 28 دقيقة
والله ماتهمنا ياسمو سيدي تهديدات ايران وانتم قادتنا ونحن رجالكم المخلصين الاوفياء وجنود دون الوطن وبكم سنجدد ذكرى قادسية سعد بن ابي وقاص اذا استمر عدوان الفرس المجوس ناكحي امهاتهم وعبدة النار ونطأ روؤسهم باقدامنا ولن يخذلنا الله ولينصرن الله من ينصره …ونشد بايدينا على ايديكم سمو سيدي ونسير تحت رايتكم ولن يهزمنا او يذلنا احد بإذن الله ..