وزير التعليم: سيتم منح مدراء المدارس والوكلاء والمشرفين مكافآت شهرية

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على أن الوزارة حاليا تعمل على تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة بما يحقق رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة مخرجات التعليم العام.

وقال الوزير : تهدف لائحة الوظائف التعليمية إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع التعليمي بما يتوافق مع رؤية المملكة.

وأضاف : آتت لائحة الوظائف التعليمية بعدد من المفاهيم الجديدة مثل المعايير المهنية والرخص المهنية وركزت على التطوير المهني.

وتابع : وحرصت لائحة الوظائف التعليمية على عدم تأثر المعلمين على رأس العمل من تحويلهم على اللائحة الجديدة

وأشار إلى أن لائحة الوظائف التعليمية ربطت الترقية بالجدارة والاستحقاق، ولم تشترط وجود شاغر للترقية حيث أن المعلم المستحق للترقية تتم ترقيته برقمه الوظيفي.

في حين أكد الوزير على أنه سيتم منح مدراء المدارس والوكلاء والمشرفين مكافآت شهرية.