الأمن العام يوثّق مصير مطلوب بالرياض (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

نشر الأمن العام، مقطع فيديو تحت شعار ” كل متجاوز في قبضة الشرطة ” ، يوثق إلقاء القبض على أحد المطلوبين بتنفيذ أحكام قضائية في الرياض.

وألقت قوات الأمن، القبض على المطلوب بعد المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية، إذ أنه متهم بترويج المخدرات وارتكاب 8 جرائم اعتداء وسلب باستخدام الآلات الحادة وإشهار الأسلحة النارية.

وكانت قوات الأمن، قد رصدت تواجده في أحد الأحياء السكنية وقامت بمداهمته، حيث تم ضبط بحوزته سلاح رشاش ومسدسين (غير مرخصة)، و11 هاتف نقال وأقنعة للوجه.