بالفيديو.. تفاصيل وفاة مواطنة بعملية تكميم بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

علق الدكتور عبد المحسن العتيبي مدير الالتزام بوزارة الصحة، اليوم الاثنين، على وفاة مواطنة بعملية تكميم في مستشفى كبرى بالطائف.

وقال الدكتور خلال مكالمة هاتفية عبر برنامج ” ياهلا ” الذي يُذاع على قناة روتانا خليجية : إنه تم زياة المستشفى، ووجدنا فيها عدة مخالفات تعرضها للإغلاق والغرامة المالية.

وأكد الدكتور على أن المستشفى التي تم فيه إجراء العملية غير مرخص له بإجراء مثل هذه الجراحات..

في حين قال شقيق المواطنة المتوفاة : خرجت أختي بعد العملية بيومين ثم عادت وقال لها الطبيب إنها لديها جفاف حاد وأعطاها علاج وبعدها أصيبت بأزمة قلبية ودخلت العناية المركزة وقالوا إنه يجب أن تتعرض لعملية جراحية والعملية طولت وبعدها توفت.

د. عبد المحسن العتيبي مدير الالتزام بوزارة الصحة معلقا على وفاة مواطنة بعملية تكميم في مستشفى كبرى بالطائف تم زياة المستشفى، ووجدنا فيها عدة مخالفات تعرضها للإغلاق والغرامة المالية، والمستشفى غير مرخص له بإجراء مثل هذه الجراحات..#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/89OmrO8DlY — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 16, 2019

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