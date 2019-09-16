لأول مرة.. دنيا بطمة تخوض تجربة التمثيل

أميرة خالد(صدى):

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها، عن اقتحامها لمجال التمثيل، من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل مغربي بعنوان “قلبي نساك ” .

وقالت بطمة عبر انستجرام : ” قريبًا مسلسل من بطولتي بعنوان (قلبي نساك) وبمشاركة فنانين كبار افتخر أنني سأمثل إلى جانبهم قريبًا على mbc 5 ” .

وتابعت : ” المسلسل إنتاج شركة (ميد برود ) وهي شركة كبيرة وأشكرهم على التقدير والاختيار والاهتمام.. وشكر خاص للسيناريو للمبدعة كليلة بونعيلات وإخراج العبقري إبراهيم شكيري وإشراف إدارة أعمالي شركة الترك للإنتاج الفني.. لي الشرف أن أتعامل مع هذا الطاقم المبدع ” .