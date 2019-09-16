أمير الرياض يرعى تخريج 571 خريجاً من كلية علوم الطيران

سعيد العجل(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مساء غدا الثلاثاء حفل تخريج ٥٧١ طالباً من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران التي تشرف عليها كليات التميز وذلك بمقر الكلية جنوب شرق مطار الملك خالد الدولي، وبحضور معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والعسكري وأولياء أمور الخريجين.

وأكد الرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري على أهمية الرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض لهذه المناسبة المهمة والتي تعد دافعاً ومحفزاً لخريجي وطلاب هذه الكلية.

وقال بأن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران تحظى باهتمام ودعم ورعاية من حكومتنا الرشيدة أسوة بالمعاهد والكليات التقنية المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة، وبإقبال كبير من الطلاب للالتحاق ببرامجها وتخصصاتها المختلفة التي يحتاجها سوق العمل، مؤكداً بإن الكلية ساهمت في تقديم برامج نوعيه متعلقة بصيانة الطائرات وفي توطين هذا القطاع المهم من خلال طلاب الكلية وخريجيها، ومشيراً في الوقت ذاته إلى حصول اكثر من ٩٣% من خريجي الدفعتين الأولى والثانية والثالثة من خريجي الكلية على وظائف قبل التخرج في جهات حكومية و خاصة مثل (القوات الملكية الجوية السعودية، وشركة ايرباص، وشركة السلام للطائرات، وشركة BAE systems و غيرها ).

يذكر أن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض احدى الكليات التقنية العالمية التي تشرف على تشغيلها شركة كليات التميز، إضافة إلى معاهد الشراكات الاستراتيجية.

وتعد شركة كليات التميز التي أنشئت في العام 2013م الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والمهنية في المملكة بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي، وتوفير أفضل الممارسات العالمية والتدريب التطبيقي في المجال التقني والمهني، مما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030م.