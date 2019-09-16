وسط أنباء بأنها تطمح لرئاسة سوريا.. اختفاء ابن عم أسماء الأسد

دمشق(صدى):

اختفى ابن عم زوجة بشار الأسد رئيس النظام السوري، ويدعى مرهف طريف الأخرس، في ظروف غامضة، وذلك وهو في طريقه من لبنان إلى دمشق، يوم السبت الماضي.

وتداولت شائعات تفيد باحتمالية إعداد أسماء الأخرس (أسماء الأسد) لخلافة زوجها في منصب رئاسة سوريا، وهو ما يفسر ظهورها المستمر في وسائل الإعلام.

وتستعد أسماء لهذا اليوم عبر نقل الأموال التي تسيطر عليها عائلة مخلوف (عائلة بشار الأسد من ناحية الأم) إلى أشقائها وشقيقاتها، وفقًأ لروايات وتكهنات السياسيين.

أما مرهف الأخرس فهو نجل رجل الأعمال المعروف طريف الأخرس، الذي يعد أحد الأذرع الاستثمارية لأسماء الأخرس، والذي يحتكر تجارة عدد من المواد والسلع الغذائية كالأرز والسكر والموز وغيرها، كما ينوب عن أسماء في العديد من الاستثمارات في القطاع المصرفي والعقارات وغيرها من الأمور.