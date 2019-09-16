بعد إطلالتها الأخيرة.. أحلام: والله أنا جميلة بدون فوتوشوب (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام جدلًا بإطلالة جديدة لها؛ حيث اتهمها الجمهور بأنها صور مفبركة؛ حيث بدت نحيفة للغاية.

وردت أحلام على اتهامات الجمهور بعد إطلالتها الأخيرة التي نشرتها أمس، قائلة عبر مقطع سناب شات: ” أنا وجهي جميل ما يبغى الإضاءة.. وبعدين أنا ضعفانة وحليانه وصاير وزني حلو ماشاء الله “.

وأضافت : “وبعدين كل ما انزل صورة تقولوا فوتوشوب.. يا ويلكم مني.. والله مو فوتوشوب والله انا حلوة جميلة. انا راح أنزلكم فيديو من جلسة التصوير عشان تقولولي رأيكم في لبسي “.

وظهرت لأحلام مرتدية بدلة كلاسيكية بطبعة الكاروهات الرمادي والأبيض، وبدت بجسد رشيق، ما جعل البعض يُشكّك في استخدامها الفوتوشوب.

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