3 وظائف فنية وهندسية شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة
كشفت شركة فال العربية المحدودة، عن توفر وظائف فنية وهندسية شاغرة لحديثي التخرج ولذوي الخبرة، للعمل بالشركة بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت أن الوظائف والشروط كالتالي:
• فني تكييف وتبريد، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم في تخصص (تكييف وتبريد)، و يفضّل من لديه خبرة سابقة.
• مُهندس تكييف وتبريد، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية)، لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات، يجيد اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
• مسؤول السلامة، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (السلامة الصناعية) أو أي تخصص هندسي، يفضّل حصوله على شهادة NEBOSH أو OSHA، و يفضّل من لديه خبرة سابقة.
يشار إلى أن التقديم يتم عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]
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