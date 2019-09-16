3 وظائف فنية وهندسية شاغرة لحديثي التخرج وذوي الخبرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة فال العربية المحدودة، عن توفر وظائف فنية وهندسية شاغرة لحديثي التخرج ولذوي الخبرة، للعمل بالشركة بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت أن الوظائف والشروط كالتالي:

• فني تكييف وتبريد، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة الدبلوم في تخصص (تكييف وتبريد)، و يفضّل من لديه خبرة سابقة.

• مُهندس تكييف وتبريد، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية)، لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات، يجيد اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

• مسؤول السلامة، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (السلامة الصناعية) أو أي تخصص هندسي، يفضّل حصوله على شهادة NEBOSH أو OSHA، و يفضّل من لديه خبرة سابقة.

يشار إلى أن التقديم يتم عبر إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]