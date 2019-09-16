15 وظيفة شاغرة للرجال من الهيئة الملكية
كشفت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر 15 وظيفة شاغرة للرجال لحملة الثانوية العامة فما فوق، من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية.
وأوضحت أن العمل سيكون في الشركات التالية ” شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وأفيردا السعودية العالمية المحدودة، وشركة أساس العالمية المحدودة ” .
وأشارت إلى أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات والشروط ومسميات الوظائف وكذلك التقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــــا .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82470 ] نشر منذ 12 دقيقة
باالتوفيق للجميع ..