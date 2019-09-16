15 وظيفة شاغرة للرجال من الهيئة الملكية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر 15 وظيفة شاغرة للرجال لحملة الثانوية العامة فما فوق، من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية.

وأوضحت أن العمل سيكون في الشركات التالية ” شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وأفيردا السعودية العالمية المحدودة، وشركة أساس العالمية المحدودة ” .

وأشارت إلى أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات والشروط ومسميات الوظائف وكذلك التقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــــا .