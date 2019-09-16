أحمد داوود يضع هيفاء وهبي في ورطة

أميرة خالد(صدى):

وضع الممثل المصري أحمد داوود، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في ورطة، بعدما قرر الانسحاب بشكل مفاجئ من بطولة فيلم ” حجر الإسكندر ” ، الذي تلعب بطولته هيفاء وهبي إلى جانب الممثل المصري، أحمد الفيشاوي.

وجاء ذلك بسبب انشغاله بعمل فني آخر لم يكشف تفاصيله، حيث يبحث مخرجه محمد حماقي، حاليا عن فنان بديل له في أقرب وقت، خاصة وأن دوره يحتاج تحضيرات قبل التصوير.

وكان أحمد الفيشاوي قد شارك قبل أيام عبر حسابه على موقع ” إنستغرام ” صورة تجمعه بهيفاء وهبي وأحمد داوود، من أول يوم بروفات لفيلم ” حجر الإسكندر “.