رسميًا.. النصر يودع البطولة الآسيوية

ماجد محمد(صدى):

انتهت مباراة نادي النصر والسد القطري بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف ، في إطار إياب ربع النهائي من دوري أبطال أسيا.

وأحرز الهدف الأول للسد القطري اللاعب أكرم عفيف في الدقيقة 26 ، وتعادل للنصر عبدالرازق حمدالله في الدقيقة 33.

وتقدم لنادي السد القطري اللاعب حسن الهيدوس في الدقيقة 59 من عمر المباراة، وأحرز الهدف الثالث لهم بغداد بونجاح في الدقيقة 38 من ضربة جزاء.

وبهذه النتيجة أصبح مجموع المباراتين 4-3 لصالح السد القطري، حيث يتأهل السد لنصف النهائي في انتظار الفائز من لقاء غد بين الهلال والاتحاد.