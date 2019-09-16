العيسى تشيد بتوجيه سمو ولي العهد: الأميرة نورة أيقونة المرأة

علي القحطاني(صدى):

أشادت الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بتوجيه صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس الوزراء، بنرميم قصر ” الشمسية “.

وقالت ” العيسى ” في تصريحات لها، إن اهتمام ولي العهد بقصر ” الشمسية ” للأميرة نورة بنت عبدالرحمن، يحفظ تاريخ الوطن وتراثه، ويعزز من الدور الثقافي والحضاري للمرأة في المملكة.

وأضافت أن ذلك القصر له قيمة تاريخية كبيرة يجب الحفاظ عليها، مشيرة إلى أنه يجب أن يكون مزارًا للتأكيد على مكانة المرأة السعودية، وأهمية مشاركتها الوطنية.

كما أكدت ” إيناس ” أن الأميرة نورة تعد أيقونة هامة للمرأة السعودية، وظهر ذلك في اختيار اسمها لإطلاقه على أكبر جامعة في العالم للإناث.