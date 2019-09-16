” الكوثر ” تختتم قافلتها الصحية المتنقلة بمستشفى القحمة العام

محمد السعران(صدى):

قامت جمعية الكوثر الصحية بعسير وبمشاركة من نادي الطب والإبداع بجامعة الملك خالد بتنفيذ قافلة صحية متعددة التخصصات بمستشفى القحمة العام بمنطقة عسير ، وذلك ضمن برنامج القوافل الصحية الذي تنفذه الجمعية لعام 2019م والذي يعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة أعداد المتطوعين وتحقيقاً لأهداف الجمعية الاستراتيجية التي تهدف إلى صناعة أثر مجتمعي .

وقد اشتملت القافلة الصحية على عدد 5 عيادات متخصصة وهي ” عيادتين طب أسرة وعيادتين عيون إضافة إلى عيادة للجلدية ، حيث راعت الجمعية توفير تلك التخصصات خصيصاً نظراً لكثرة الاحتياج إليها وكثرة المراجعين لها بالمستشفيات الخاصة والحكومية .

كما قامت القافلة الصحية بتقديم الاستشارات والنصائح الطبية للمستفيدين والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم في كل ما يتعلق بالصحة العامة وإزالة الغموض عن العديد من الأشياء التي تشغل الناس من أعراض تتشابه مع نفس الأعراض لأمراض أخرى حتى يمكن التفريق بينهما ، وكذلك بعض الإرشادات الخاصة بالإسعافات الأولية التي لا غنى عنها في أي مكان .

وقد بلغ عدد المستفيدين الذين تم الكشف عليهم 145 مستفيداً من الرجال والنساء والأطفال، منها 30 حالة تم تحويلها إلى مستشفيات خاصة وحكومية، ضمن برنامج العلاج الخيري بالجمعية.

الجدير بالذكر أنه قد شارك في القافلة عدد من الاستشاريين السعوديين في تخصصات طبية مختلفة وطاقم فني وإداري من متطوعي الجمعية بلغ عددهم (30) متطوعاً ومتطوعة و(10) متطوعين من نادي الطب بالجامعة ، إضافة إلى مشاركة الدكتور صالح بن مسفر الغامدي استشاري الجلدية، والدكتور محمد بن عوض الشهري استشاري طب وجراحة العيون، والدكتور عادل بن علي ناصر استشاري أمراض استشاري طب الأسرة، والدكتور علي عبدالمانع عوض أخصائي طب الأسرة وأخصائي البصريات خالد بن ناصر مرعي.