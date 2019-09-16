نصائح لضبط استهلاك المكيف وترشيد الكهرباء
نشرت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى)، اليوم الاثنين، نصائح لضبط استهلاك المكيفات وعدم استهلاك الكهرباء بشكل كبير.
وقالت الحملة إنه يجب اختيار السعة المناسبة للمكان المراد تكييفه، مع تثبيت درجة حرارة التكييف عند 24 درجة مئوية.
كما أكدت ضرورة تنظيف الفلتر الخاص بالتكييف كل أسبوعين، مع صيانته وفحصه بشكل دوري.
عبدالرحمن منشي[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 20 دقيقة
بصراحة , وفّروا نصائحكم لانفسكم , انتم السبب في ارتفاع فواتير الكهرباء , هل يعقل أن ترتفع الشريحة الاولى من 5 هللات إلى 18 هللة . في اجواء بلادنا الحارة . ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) لا تشددوا فيشدد الله عليكم , فالراحمون يرحمهم الله .