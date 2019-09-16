نصائح لضبط استهلاك المكيف وترشيد الكهرباء

عادل الحربي(صدى):

نشرت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى)، اليوم الاثنين، نصائح لضبط استهلاك المكيفات وعدم استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

وقالت الحملة إنه يجب اختيار السعة المناسبة للمكان المراد تكييفه، مع تثبيت درجة حرارة التكييف عند 24 درجة مئوية.

كما أكدت ضرورة تنظيف الفلتر الخاص بالتكييف كل أسبوعين، مع صيانته وفحصه بشكل دوري.