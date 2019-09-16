محلل إيراني يرصد 4 مشاهد تؤكد تورط طهران في هجوم أرامكو

نايف السالم(صدى):

كشف محلل إيراني عن دلائل تؤكد تورط طهران في حادثة الهجوم على منشأتي نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية، قائلًا إنه ليست ميليشيات الحوثيين هي المسؤولة كما أعلنت.

وقال المحلل الإيراني بابك تقوايي، في تقرير نشرته صحيفة كيهان لندن ‘ن الصواريخ المستخدمة في الهجوم على أرامكو هي صواريخ كروز من طراز القدس إيرانية الصُنع، وليست صواريخ قاصف التي أعلنت ميليشيا الحوثي عن استخدامها في الهجوم.

أولًا:مدى الصواريخ

قال إن المنطقة التي وقعت بها الهجوم، وهي محافظة بقيق وتبعد عن اليمن بمسافة تصل إلى 800 كلم، أي ما يعادل تقريبًا ثلاثة أضعاف مدى صواريخ قاصف 2، بينما تناسب هذه المسافة صواريخ كروز القدس الإيرانية.

ثانيًا:صور الحادثة

وتحدث عن الصور التي نشرتها وزارة الدفاع السعودية ومقاطع الفيديو التي تداولها المواطنون في السعودية والكويت، والتي أظهرت أن بقايا الصواريخ تعود لصواريخ القدس الإيرانية، وأنها أُطلقت من الأراضي العراقية عن طريق قوات تابعة لفيلق ”القدس“ المندرج تحت قوات الحرس الثوري الإيراني.

ثالثًا : هجوم 14 مايو 2019

واستدعى واقعة بتاريخ 14 مايو 2019، وهي المرة الأولى التي تُطلق فيها الميليشيات التابعة لإيران هجمات على منشآت النفط السعودية، من الأراضي العراقية عبر صواريخ كروز، وبالتحديد على مواقع رقم 8 و9 لمضخات النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية.

وأشار إلى أن تحقيقات المتخصصين الأمنيين الأمريكيين التي جاءت بالتنسيق مع وزارة الدفاع السعودية وقتها، كشفت أن مصدر الهجوم الأراضي العراقية وليست اليمن، فيما تُظهر مقاطع الفيديو للمواطنين في الكويت أن الهجوم جاء من الحدود العراقية.

رابعًا: مرور طائرات مسيرة مفوق منطقة السالمي بالكويت

وتمثل الدليل الرابع في الصوت الذي ظهر في مقاطع الفيديو للمواطنين الكويتيين صباح يوم الهجوم، والذي يبين أن الأجسام الطائرة وبقايا الصواريخ قادمة من جهة العراق، وأنها كانت مزودة بمحركات نفاثة وصواريخ كروز، حسبما ذكر.

وتابع : “بعد إطلاق صواريخ كروز وصل عددها من 3 إلى 4 صواريخ، وقعت أجزاء منها في غرب الأراضي الكويتية، ثم وصلت إلى هدفها في السعودية لضرب منشآت أرامكو، وهو استخدام واضح لصواريخ كروز القدس من قبل ميليشيات تابعة لإيران”.

واختتم الكاتب الإيراني تقريره قائلا : “أن صواريخ كروز القدس بعد مرورها بالأجواء الكويتية، أثارت قلق مسؤولي هذا البلد (الكويت)، الأمر الذي استدعى استعداد القوات المسلحة الكويتية لإسقاط أي صاروخ يمر عبر أجوائها”.

وعلى صعيد متصل، كشف تقرير أمريكي نقلًا عن مسؤول رفيع بالبيت الأبيض، إن هناك قناعة رسمية حتى لو لم تصدر بيانات رسمية، بأن ما تعرّضت له منشآت نفط أرامكو السعودية مطلع الأسبوع الحالي هو عمل إيراني له سوابق مماثلة.