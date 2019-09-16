شاب يصطاد مخلوقا غريبا

أميرة خالد(صدى):

قام شاب نرويجي باصطياد سمكة غريبة الشكل، تمتلك عيون كبيرة لا تتناسب مع حجمها الصغير، إلى جانب أن ذيلها يبدو غريب الشكل.

وقام الشاب أوسكار لونداهل باصطياد السمكة من عمق يقدر بنحو 2600 قدما، وأمضى 30 دقيقة كي يتمكن من إخراجها إلى السطح.

وقال الشاب إنه لم يسبق أن رأى شيء كذلك، ويعتقد أن السمكة التي تم العثور عليها هي من نوع Ratfish، وهو نوع قريب من أسماك القرش ويعود تاريخه إلى نحو 300 مليون سنة.

ويعرف عن هذا النوع أنه لا يهاجم البشر، كما أنه يتغذى بشكل رئيسي على القشريات، وقام الشاب بأخذ السمكة إلى منزله وقام بطهوها.