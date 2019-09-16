المطلق: لا نلزم النساء بالعباءات والمقصود ” الستر ” (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أعاد نشطاء تداول مقطع فيديو، للشيخ الدكتور عبدالله المطلق عضو هيئة كبارا لعلماء والمستشار في الديوان الملكي، عن ارتداء العباءة والزي الشرعي.

وقال ” المطلق ” في رده على سؤال ببرنامج ” نداء الإسلام ” عن لبس عباءة الكتف : ” نحن نراهن في مكة والمدينة، ما شاء الله ملتزمات من حفظة القرآن، ومن الداعيات إلى الله، لكن ما عندهن عباءات ” .

وأضاف: ” لهذا أحبتي لا نلزم النساء بالعباءات، فالعباءة عندنا ستر، وهي داخلة في الجلابيب التي قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) ” .

وتابع: ” لكن إذا سترت المرأة نفسها، سواء بعباءة على الرأس، أو عباءة على الكتف كما نرى عند أخواتنا في البادية، فالحمد لله، لإن المقصود الستر ” .

جاء ذلك بعد حديث برنامج ” اتجاهات ” أمس الأحد، عن العباءة، إذ أكد باحث في الموروث الشعبي أن العباءة أصلها من الشام والمرأة في الحجاز لم تكن ترتديها في الستينيات والسبعينيات.

الشيخ المطلق ينبه إلى أن المرأة ملزمة شرعاً بالستر سواءً بالعباءة أو أي لباس آخر. pic.twitter.com/C2lTgAF778 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) September 16, 2019

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