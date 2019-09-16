الأمير منصور بن مشعل يتكفل بالشرط الجزائي لبرانكو

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، أن الأمير منصور بن مشعل سيتكفل بقيمة الشرط الجزائي لإلغاء عقد الكرواتي برانكو من تدريب النادي الأهلي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في العقد، 8 ملايين ريال، وقد كانت بمثابة عقبة في إلغاء العقد مع برانكو بعد خسارته أمام الوحدة في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفاز الأهلي على الاتفاق في الجولة الثانية من الدوري، فيما تعادل مع الدالة في الجولة الأولى، وخسرأمام الوحدة في الجولة الثالثة، ما دفع إدارة النادي إلى إقالة المدير الفني للنادي.