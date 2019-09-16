إدانة مائعة.. قطر تلعب على الأحبال باستغلال هجوم أرامكو

نايف السالم(صدى):

كعادتها وبعد يومين من الهجوم خرجت قطر متلونة لكي لا تخسر أحد في إدانة مائعة للهجمات التي وقعت على منشآتي أرامكو.

ويبدو أن قطر لا تريد الخسارة في كل الظروف فخرجت بعد يومين من الهجوم وعلى لسان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن لتدين الواقعة بصيغة عائمة وفضفاضة، لم يرد فيها ذكر السعودية والطرف المعتدي.

وقال بن عبدالرحمن ضمن تغريدة على تويتر: ” ندين الهجمات على المرافق الحيوية والمدنية وآخرها البقيق ” .

واستكمل: ” قجب لهذه الحروب والصراعات أن تتوقف وأن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة ” .

وتعرض معملان تابعان لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص لهجمات بمقذوفات، عبر طائرات مسيرة يوم السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي اليوم الإثنين: إن المؤشرات الأولية تدل على أن الهجوم على المعملين شُن بأسلحة إيرانية ولم ينطلق من اليمن.

وأضاف تركي المالكي في مؤتمر صحفي بالرياض أن العمل جارٍ حاليا على تحديد مكان انطلاق هذه الهجمات الإرهابية.