الشورى يطالب بالتنسيق لتخصيص الأراضي الممنوحة لهيئة الولاية على أموال القاصرين

علي القحطاني(صدى):

طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بسرعة التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخصيص الأراضي التي صدر الأمر السامي بمنحها للهيئة .

جاء ذلك خلال جلسته اليوم الاثنين، حيث طالب المجلس، الهيئة بالسعي للاستفادة من العنصر النسائي في وظائفها، وكذلك السعي للحصول على أراضٍ في مناطق المملكة التي فيها مقار مؤقتة لبناء مقار مستقلة لفروعها ومكاتبها .

كما طالبت بتمكين الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من الاستثمار في المشاريع والشركات الحكومية والخاصة، أسوة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد وغيرها من الجهات الحكومية .