شركة الجنوبي للحراسات الأمنية توفر 30 وظيفة حارس أمن بالشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة أبناء محمد ابراهيم الجنوبي للحراسات الأمنية المدنية الخاصة عبر صفحتها الرسمية بموقع التوظيف المباشر (بيت.كوم) ، 30 وظيفة أمنية شاغرة، (للرجال) للعمل بالشركة بالمنطقة الشرقية، بمسمى (حارس أمن) ، براتب يبدأ من 3750 إلى 5625 ريال سعودي شهرياً.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، العمر ما بين (18 إلى 50) سنة ، يفضّل من لديه الخبرة في مجال الأمن ، والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف.

الوصف الوظيفي:

– هو الشخص المكلّف بحراسة المنشأة والحفاظ على سلامة وأمن موظفيها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء أو أي اضرار قد تلحق بها .

– ضبط الشخص المتلبس بالسرقة أو التخريب داخل المنشاة، أو من يحاول الدخول عنوة إلى المنشأة المشمولة بالحراسة.

– هو الشخص المسئول عن حفظ الأمن الشخصي، وسلامة المبنى وما يحتويه من أجهزة ومعدات وأغراض أثناء فترة دوامه من لحظة تسلم الدوام الرسمي حتى تسلم الحارس التالي.

– رجل الأمن هو تحت طائلة المسئولية القانونية، إذا لم يتقيد بالتعليمات الصادرة من قبل إدارة المنشاة او إدارة الشركة

واشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب ، من خلال الرابط التالي عبر موقع التوظيف المباشر (بيت.كوم): اضغط هنـــــــــــــــا .