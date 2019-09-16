فالفيردي يعارض رغبة ميسي أمام بروسيا دورتموند

ماجد محمد(صدى):

حيرت إصابة لاعب برشلونة الارجنتيني ليونيل ميسي الجماهير بشأن مشاركته أمام بروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

ونقلت شبكة ESPN عن مصادر من غرف ملابس برشلونة أن ميسي يريد اللعب أمام بروسيا دورتموند.

وقالت إن إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة لا يريد المُخاطرة بإشراك اللاعب الأرجنتيني.

ولم يشارك ميسي أي دقيقة في أول 4 مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني؛ بسبب الإصابة في ربلة الساق.

وشارك في تدريبات برشلونة الجماعية، الأحد؛ كما أعلن برشلونة ضمه لقائمة الفريق التي ستواجه بروسيا دورتموند، عقب مشاركة اللاعب في تدريبات برشلونة، صباح الإثنين، استعدادًا للمواجهة المرتقبة مع بروسيا دورتموند.

وتقام مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند غدًا الثلاثاء، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.