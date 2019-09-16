مسؤول أممي: المملكة تدفع 500 مليون دولار مساعدات لليمن

فهمي محمد(صدى):

كشف مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، اليوم الأثنين، أن المملكة ستدفع 500 مليون دولار للمنظمة الدولية، الأسبوع المقبل؛ للمساعدة في تمويل استجابتها الإنسانية في اليمن.

وأضاف لوكوك: السعودية التي تقود التحالف العسكري الذي يحارب في اليمن، تعتزم دفع هذا المبلغ في 25 سبتمبر ” .

ولفت إلى أن الأمارات دفعت في الآونة الأخيرة 200 مليون دولار.

يُذكر أنه أسفر الصراع المستمر منذ أربع سنوات عن مقتل آلاف الأشخاص ووضع الملايين على شفا مجاعة.