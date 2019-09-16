مسؤول أممي: المملكة تدفع 500 مليون دولار مساعدات لليمن
كشف مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، اليوم الأثنين، أن المملكة ستدفع 500 مليون دولار للمنظمة الدولية، الأسبوع المقبل؛ للمساعدة في تمويل استجابتها الإنسانية في اليمن.
وأضاف لوكوك: السعودية التي تقود التحالف العسكري الذي يحارب في اليمن، تعتزم دفع هذا المبلغ في 25 سبتمبر ” .
ولفت إلى أن الأمارات دفعت في الآونة الأخيرة 200 مليون دولار.
يُذكر أنه أسفر الصراع المستمر منذ أربع سنوات عن مقتل آلاف الأشخاص ووضع الملايين على شفا مجاعة.
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