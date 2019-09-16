بالفيديو.. تجنب الأرق ليلاً بالابتعاد عن هذه الأطعمة

أميرة خالد(صدى):

قال الدكتور محمد الغندور ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج سيدتي ، هناك أطعمة تٌصيب الإنسان بالأرق وبالتالي تسبب صعوبة بالنوم .

وتابع الغندور ، كل شخص مختلف عن الآخر ، فبالحديث عن التوابل ، هناك اشخاص يتناولون توابل ويرجعون يقولون ما جاني نوم ، بالطبع لازم ما يعرفون ينامون بسبب الحموضة التي تسببها التوابل ، وايضا الحمضيات يجب على من يعانون بأي أمراض بالمعدة مثل القرح والحموضة أن لا يتناولون الحمضيات قبل النوم .

واضاف الغندور ، وايضاً الدخان من أكثر الأشياء التي تسبب أرق في النوم خاصة لدى المٌدخنين ، ولأول مرة أنصح ايضاً بعدم الإكثار من شرب المياه للمصابين بداء السكري أو ممن لديهم إدرار بالبول كثيراً ، لأن تناول المياه مساءًا يجعلهم يستيقظون ليلاً لدخول الحمام ما يسبب لهم الأرق لصعوبة العودة للنوم مباشرةً .