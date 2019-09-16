تحديد قواعد فتح حسابات بنكية لأفراد القبائل

عادل الحربي(صدى):

حددت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، القواعد الخاصة بفتح حسابات بنكية للأشخاص الطبيعيين ( أفراد القبائل: القبائل النازحة/ قبائل الربع الخالي ).

وأوضحت أنه يتم فتح الحسابات البنكية لهؤلاء الأشخاص المقيمين في المملكة لمدة إقامتهم، وعلى البنوك أن تحصل على وثيقة هوية الإقامة والمدون في خانة الجنسية (أفراد القبائل أو القبائل النازحة أو قبائل الربع الخالي).

وأضافت أنه يُطبق على هذه الفئة من العملاء المتطلبات الإشرافية والرقابية الخاصة بالوافدين الأفراد المقيمين في المملكة الواردة في هذه القواعد.