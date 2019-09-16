76 كادراً يدخلون السلك التدريبي في لعبة التايكوندو

محمد السعران(صدى):

انطلقت يوم أمس الأحد الخامس عشر من سبتمبر الجاري الدورة التمهيدية لمدربي التايكوندو والتي يستضيفها معهد إعداد القادة بالرياض بمشاركة (76) مدرباً من الكوادر المؤهلة وتعد الأكبر في تاريخ الإتحاد ويشرف عليها رئيس اللجنة الفنية الأستاذ ثامر بن عبدالله السعران .

حيث سيخضع المدربون لمحاضرات نظرية وعملية بهدف تنمية وتطوير مهاراتهم التدريبية وانخراطهم في قيادة دفة الأندية الجديدة في المملكة .وهي السياسة التي رسمها أعضاء مجلس الإدارة بقيادة العميد ركن العميد ركن شداد العمري حيث تضمنت الخطط للموسم الجديد توسيع انتشار الطواقم التحكيمية والمدربين على صعيد (الرجال والنساء) لهدف إيجاد قاعدةكبيرة تعزز عطاء المنتخبات السعودية .