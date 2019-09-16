هازارد يعلق على العمل مع زيدان: أنا سعيد كطفل صغير

نواف السالم(صدى):

تحدث نجم ريال مدريد إيدين هازارد في مقابلة حصرية مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” عن تحقيق حلم اللعب في الريال.

وقال هازارد: ” هذا الأمر كان في خططي منذ أن كنت في تشيلسي، كنت أعرف حلمي، في النهاية سارت الأمور ما يرام، وأتمنى النجاح والفوز بجميع الألقاب “.

وأضاف هازارد أن مدربه زين الدين زيدان كان نجمه المفضل في الطفولة، أن النادي الملكي يمتلك صلة قوية بدوري أبطال أوروبا مما يمكنهم من الحصول على أسبقية نفسية في المباريات الأوروبية.

وعن العمل مع زيدان في ريال مدريد حالياً،قال : ” أنا سعيد، أشعر كطفل صغير ليس فقط بالنسبة لزيدان، ولكن أيضاً بالنسبة للاعبين الآخرين، أنا بحاجة للتعلم منه، وكل شيء سيكون على ما يرام “.