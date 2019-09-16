رازفان: الاتحاد هو من سيكون تحت ضغط غدًا

ماجد محمد(صدى):

أكد مدرب الهلال رازفان على أن مباراة فريقه غدًا أمام الاتحاد في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ستكون مصيرية وصعبة.

وقال رازفان في مؤتمرًا صحفيًا: ” سنكون غدًا أمام مباراة مصيرية، نحن متشووقين جدًا للمباراة والكل يتطلع قدمًا لخوض اللقاء بغرض الفوز “.

وأضاف: ” بلا شك المباراة صعبة لكننا مستعدين تمامًا لهذه المباراة، فيجب أن نتحلى بالصبر وألا نكون على عجلة من أمرنا “.

وتابع : ” لقاء الذهاب في جدة قدمنا مباراة جيدة أمام الاتحاد، وتوفرت لنا فرص محققة للتسجيل يجب أن نكون فعالين أكثر في لقاء غدا “.

واستكمل: ” سنظهر غدًا بشخصيتنا وبطريقتنا وأمام أنصارنا.. والاتحاد هو من سيكون تحت الضغط غدا “.

تجدر الإشارة إلى أنه انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.