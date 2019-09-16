رازفان: الاتحاد هو من سيكون تحت ضغط غدًا
أكد مدرب الهلال رازفان على أن مباراة فريقه غدًا أمام الاتحاد في إطار إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، ستكون مصيرية وصعبة.
وقال رازفان في مؤتمرًا صحفيًا: ” سنكون غدًا أمام مباراة مصيرية، نحن متشووقين جدًا للمباراة والكل يتطلع قدمًا لخوض اللقاء بغرض الفوز “.
وأضاف: ” بلا شك المباراة صعبة لكننا مستعدين تمامًا لهذه المباراة، فيجب أن نتحلى بالصبر وألا نكون على عجلة من أمرنا “.
وتابع : ” لقاء الذهاب في جدة قدمنا مباراة جيدة أمام الاتحاد، وتوفرت لنا فرص محققة للتسجيل يجب أن نكون فعالين أكثر في لقاء غدا “.
واستكمل: ” سنظهر غدًا بشخصيتنا وبطريقتنا وأمام أنصارنا.. والاتحاد هو من سيكون تحت الضغط غدا “.
تجدر الإشارة إلى أنه انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.
اترك تعليقاً