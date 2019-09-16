عروس تطعن زوجها في شهر العسل لاكتشافه خيانتها له

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة الدقهلية المصرية ، جريمة مروعة حيث قامت عروس بطعن عريسها في شهر العسل ، عقب اكتشافه خيانتها له وإقامتها علاقة مع أحد الشباب ، ومحادثتها له بالهاتف أثناء غياب زوجها .

وكانت تلقت الشرطة المصرية في محافظة الدقهلية بلاغاً من إحدى المستشفيات بوصول شاب مطعون بسلاح أبيض من الخلف ما اسفر عن ههتك كليته اليسرى وتم استئصالها .

على الفور انتقلت قوة أمنية وبالتحقيق تبين أن الشاب متزوج منذ أيام وقامت عروسه بطعنه بعد أن اكتشف أنها على علاقة بشاب آخر وتحدثه في الهاتف في عدم وجوده، فخافت من الفضيحة وأحضرت سكيناً من المطبخ وطعنته من الخلف وفرت هاربة من منزل الزوجية.

فيما تمكنت الشرطة من ضبط المتهمة وجاري تقديمها للمحاكمة .