وظيفة نسائية شاغرة في رابطة العالم الإسلامي بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت رابطة العالم الإسلامي بمدينة الرياض، باب التقديم إلى وظيفة نسائية شاغرة؛ للعمل عن بعد.

وأوضحت الرابطة عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، أن الوظيفة متاحة للمواطنات فقط تحت مسمى ” مُترجمة لغة انجليزية English Translator “.

واشترطت أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص ” اللغة الإنجليزية، الترجمة، الأدب الإنجليزي ” أو ما يعادلها، وتجيد الترجمة من العربية إلى الإنجليزية بشكل عام والكتابة باللغة الإنجليزية بشكل خاص.

وأضافت أن تكون على استعداد للعمل من منزلها في أي وقت، ولا يوجد مكان للحضور ولا يشترط أن يكون دوام وظيفي ” دوام كامل “.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الاثنين 2019/09/16م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، ومعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:هنــــــــــــا.يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة.