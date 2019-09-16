ختام مهرجان أوروبا الدولي الأول للإبل

محمد السعران(صدى):

اختتم يوم الأحد 15 سبتمبر في بلدة جانفري في ضواحي باريس مهرجان أوروبا الدولي الأول للإبل الذي يعد اول مهرجان دولي للإبل في أوروبا وأقيم لمدة يومين 14 ، 15 سبتمبر 2019 . وذلك برعاية من المنظمة الدولية للإبل التي يرأس مجلس إدارتها الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس نادي الإبل بالتعاون مع الحكومة الفرنسية ممثلة في محافظ بلدة جانفري وجميع اداراتها الحكومية والاتحاد الفرنسي للإبل .وتنوعت أنشطة المهرجان مابين ملتقى علمي للاطلاع على اخر البحوث والدراسات العلمية في مجال الإبل وللتعريف بثقافة الإبل وكذلك معرض لمنتجات الابل وعروض للإبل امام الجمهور بالإضافة الى سباق أوروبي للهجن .ولقد حضر افتتاح المهرجان وفعالياته محافظ بلدة جانفري السيد كريستيان يرافقة مدير بلدية جانفري وممثل من الغرفة التجارية الفرنسية ورئيس الاتحاد الفرنسي للإبل والدكتور مبارك السويلم أمين عام المنظمة الدولية للإبل والأستاذ خالد أبو حيمد الرئيس التنفيذي لنادي الإبل .

وبهذه المناسبة أوضح الشيخ فهد بن حثلين رئيس مجلس ادارة المنظمة الدولية للإبل ( إن رعاية وتواجد المنظمة الدولية للإبل في اول مهرجان أوروبي للإبل هو ضمن جهود واهداف وخطة المنظمة الاستراتيجية لدعم وتطوير ثقافة وأنشطة الإبل في العالم . وإنني أعتبر هذا المهرجان لحظة تاريخية لبدء ثقافة مهراجانات الابل في أوروبا .وسنعمل على تطويرة سنويا. وهذا العمل امتداد واستمرار لما تم عمله في مؤتمر دول اسيا الوسطى الذي نظمناه في شهر أغسطس الماضي في قيرزغستان . وهناك المزيد من المبادرات الدولية ستعلن قريبا ان شاء الله ) .

وأضاف بن حثلين قائلا ( ان جهود المنظمة ومبادراتها ما كانت لتنطلق لولا توفيق الله ثم دعم سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظة الله وتوجيه ومساندة سيدي سمو ولي العهد المشرف العام على نادي الإبل . حيث تحظى المنظمة برعاية سموة كون المملكة هي دولة المقر للمنظمة ) .