منع الأحزاب وتبكير الانتخابات.. حلول أردوغان للنجاة من الغرق

نايف السالم(صدى):

يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فشلًا ذريعًا في السيطرة على حزب العدالة والتنمية، بعد استمرار تقديم الاستقالة من صفوف الحزب.

ويحاول أردوغان منع إقامة أحزاب سياسية جديدة، خاصة بعد الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها في الانتخابات المحلية التي أقيمت في مارس الماضي.

وقد يلجأ الرئيس التركي إلى تبكير موعد الانتخابات في عام 2021 بدلاً من 2023 مع إقامة تعديل وزاري في أقرب وقت؛ لتهدئة الأوضاع داخل البلاد.

كما أجرى أردوغان، عددًا من الجولات الداخلية لتدشين عدد من المشاريع في محاولة فاشلة لمنع انضمام الناخبين للأحزاب الجديدة المحتملة.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، يشهد حالة من التخبط والانقسام الداخلي على مدار الأشهر الماضية بعد استمرار السياسات القمعية داخل صفوف الحزب والانفراد بالقرارات بشكل أدخل الحزب في نفق مظلم وخسارة عدد من المدن خلال الانتخابات البلدية الأخيرة.