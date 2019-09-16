ترامب يشكك في تصريحات إيران حول هجوم أرامكو: سوف نرى

واشنطن(صدى):

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تصريحات إيران التي تنفي خلالها علاقتها بالهجوم على معملي أرامكو قبل يومين.

وشكك ” ترامب ” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، في نفي إيران مسؤولية الهجوم على معملي أرامكو.

وقال في تغريدة له ” تذكر عندما أسقطت إيران طائرة بدون طيار، قائلة إنها تدرك أنها كانت في مجالها الجوي، لكنها في الواقع لم تكن كذلك، لقد تمسكوا بقوة بهذه القصة وهم يعرفون أنها كذبة كبيرة جدًا، والآن يقولون أن لا علاقة لهم بالهجوم على المملكة العربية السعودية، سوف نرى “.

وصرح وزير الطاقة الأمريكي خلال كلمته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن إيران مسؤولة عن هجوم أرامكو، مؤكدًا أنه سلوك غير مقبول.