إلهام الفضالة تكشف عقدة ابنتها الثانية

خالد الظفيري(صدى):

ظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في مقطع فيديو وهي تستعرض صوراً قديمة لها برفقة أفراد عائلتها.

واتضح من خلال المقطع الذي تناقله عدد كبير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تتحدث الى ابنتها الوسطى الفجر.

وقالت: ” في كل الأحوال حلوة، ليش معقدة من نفسك ” ، حيث فاجأت متابعيها في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات صورة ظهرت فيها برفقة الأخيرة وهي تغطي وجهها بحقيبتها، قائلة: ” مطقمين أنا وبناتي الفجر والنور “.

في حين قامت الإبنة بتغطية وجهها بواسطة حقيبتها وهو ما أثار فضول واستغراب الكثير من المتابعين الذين تساءلوا عن السبب.