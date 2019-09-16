رجل أعمال إماراتي يشتري قنصلية المملكة السابقة بالقاهرة

القاهرة(صدى):

كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن شراء قصر الملك فيصل الواقع بالعاصمة المصرية، القاهرة.

و قصر الملك فيصل هو المقر السابق للقنصلية السعودية بإحدى أحياء القاهرة، وقال الحبتور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه متواجد في القاهرة ليقضي بضعة أيام في منزله الجديد.

وغرد الحبتور قائلاً : ” أنا موجود في جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث اقضي بضعة أيام في منزلي في القاهرة الحمدلله، قد توفّقت بشراء هذا البيت الجميل المعروف بقصر #الملك_فيصل، وهو غني بتاريخ وذكريات من يحمل اسمه المغفور له بإذن الله الملك فيصل بن عبد العزيز. هذا التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى “.

ونشر مقطع فيديو له من داخل المنزل يستعرض فيه جنباته ويشير إلى ما يحتويه من أثاث وصورٍ قديمة تجمع الملك فيصل بقادة الدول والزعماء مبدياً سعادته بتوفيق الله في شراء هذا القصر .