احصلي على بشرة شبابية دائما بالقهوة والحليب

أميرة خالد(صدى):

تحلم كل فتاة بالحصول على بشرة شبابية ونقية دائمًا، ويستخدمن العديد من مستحضرات التجميل للوصول لهدفهن.

ويمكنك الآن تحقيق حلمك من خلال حيلة سهلة وبسيطة جدًا تطبيقنها بعد الاستيقاظ من النوم.

وتساعدك وصفة ” القهوة والحليب ” في الحصول على بشرة نقية وشبابية خالية من التجاعيد، وذلك من خلال طحن حبوب القهوة واستخدام حليب خالي من الدسم.

امزجي القهوة الناعمة مع الحليب جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة خالية من التكتلا، وطبقيه على بشرة نظيفة لمدة 20 دقيقة مع تجنب محيط العينين.

ويساعد هذا المزيج في التعزيز من الدورة الدموية، بالإضافة إلى إعادة النضارة والجمال والإشراق للبشرة.