شركة ماكسويل ستامب السعودية توفر وظيفة محلل أبحاث السوق

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ماكسويل ستامب السعودية من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) حديثي التخرج من حملة البكالوريوس أو ما يعادلها، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُحلل أبحاث السوق) عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)، براتب شهري 8,000 ريال (بدل النقل والسكن ضمن الراتب).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص يتناسب مع الوصف والمهام الوظيفية أدناه ، لا يُشترط وجود خبرة سابقة ،و إجادة استخدام الحاسب الآلي وإجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط).

وقالت الشركة أن المهام الوظيفية: – تقديم المشورة لفرق التسويق استناداً إلى نتائج الأبحاث، وإعداد التقارير وتقديم التوصيات بخصوص الحملات التسويقية المستقبلية.

– إدارة عملية جمع البيانات عن تفضيلات المستهلكين، ومبادرات التسويق لدى المنافسين، وغيرها من الديناميكيات الأخرى التي تؤثر في التسويق، وتصميم الاستبيانات والاستقصاءات، والإشراف على تنفيذها.

– تحليل البيانات لتحديد المشاكل أو الفرص لفرق التسويق، وتحديد الاتجاهات الناشئة، وتقسيم العملاء، والضغوط التنافسية، والتطورات الأخرى ذات الصلة.

– قياس فعالية حملات التسويق والإعلان، وتحديد العوامل التي تؤثر في فعالية التسويق.

واشارت الشركة أن التقديم بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1441/01/17هـ وينتهي بتاريخ 1441/02/17هـ ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

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