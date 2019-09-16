سييرا: خسرنا من ضمك لوجود 7 دوليين في المنتخب.. وطموحنا الفوز على الهلال

ماجد محمد(صدى):

علق خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، على الخسارة أمام فريق ضمك في دوري المحترفين، ولقاء الهلال المقرر غدًا الثلاثاء في دوري أبطال آسيا.

وأكد ” سييرا ” خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد، أن انضمام سبعة لاعبين إلى المنتخب للمباريات الدولية، ساهم في عدم مشاركة اللاعبين بالتدريبات قبل مباراة ضمك وظهور الفريق بشكل سيء وبالتالي الخسارة.

وأوضح أن نسبة الفوز والتأهل أمام الهلال هي 50%، مشددًا على أن الفريق لديه الطموح للتأهل.

ويخوض نادي الاتحاد مواجهة الحسم عندما يتقابل مع مواطنه الهلال غدًا الثلاثاء، على ستاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكانت مباراة الذهاب شهدت الشهر الماضي تعادل الفريقين 0-0 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويتأهل الفائز من هذه المقابلة من أجل مواجهة خوض الدور قبل النهائي أمام الفائز من المواجهة الثانية لمنطقة غرب آسيا في ربع النهائي والتي تجمع بين السد القطري والنصر ، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز النصر 2-1 في الرياض.