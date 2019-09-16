وكالة الوزارة للثروة المعدنية تعلن عن 10 وظائف للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت وكالة الوزارة للثروة المعدنية، باب التقديم إلى 10 وظائف إدارية شاغرة للجنسين؛ للعمل بالوكالة في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

ودعت الوكالة المواطنين والمواطنات حاملي الدرجات العلمية، لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام ” الإدارية “، من خلال منظومة التوظيف ” جدارة ” بموقع وزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت أن الوظائف متاحة لخريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية ” درجة البكالوريوس “، وفق المسميات التالية:

الرياض ” للنساء “:

1- أخصائي تقنية معلومات مساعد ” المرتبة السابعة “.

2- مُحاسب مساعد ” المرتبة السادسة “.

3- مأمور علاقات عامة ” المرتبة السادسة “.

4- مُدقق مشتريات ” المرتبة السادسة “.

جدة ” للنساء “:

1- جيولوجي ” المرتبة السابعة “.

2- مُصمم جرافكيس ” المرتبة السادسة “.

الرياض ” للرجال “:

1- أخصائي حماية بيئة مساعد ” المرتبة السابعة “.

2- مُراقب بيئي ” المرتبة الخامسة “.

جدة ” للرجال “:

1- مُهندس تعدين مساعد ” المرتبة السابعة “.

2- مُراقب بيئي ” المرتبة السابعة “.

وتتمثل شروط القبول في التالي:

1- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

2- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

3- يشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين ” الرجال ” على المرتبة السابعة .

4- جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة اكثر من ” متقدم/ــه ” على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

5- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات ، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

6- الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من ” مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية “.

وأضافت الوكالة أن وزارة الخدمة المدنية هيئت في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال ” الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة “، مؤكدة على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

ولفتت إلى أن البيانات التي يتم إضافتها من قبل ” المتقدم/ــه ” على نظام جدارة مسئوليتها على ” المتقدم/ــه ” حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

واستكملت أن وكالة الوزارة للثروة المعدنية ستقوم بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

كما أشارت إلى أن التقديم يبدأ غدًا الثلاثاء الساعة 8:00 صباحًا بتاريخ 1441/01/18هـ وينتهي الساعة 4:00 مساءً يوم السبت بتاريخ 1441/01/22هـ، لافتة إلى أن فترة التقديم مستمرة على مدار 24 ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة، من خلال الرابط التالي:هنــــــــــا.