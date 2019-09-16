شركة الاتصالات المتكاملة توفر وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات المتكاملة، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة للجنسين، لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ” هندسة الحاسب ” .

وأوضحت أن العمل سيكون بمدينة الرياض، بمسمى ” مُحلل نظم تقنية المعلومات ” ، وفقًا للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة الحاسب).

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- سيكون الراتب 10.000 ريال.

وأشارت إلى أنه يمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل والتقديم من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” عبر الرابط التالي هنــــــــــــــا .