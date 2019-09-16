شمس الكويتية : إليسا أهم فنانة في العالم العربي

أميرة خالد(صدى):

ردت الفنانة الكويتية شمس، اليوم الاثنين، على اسئلة متابعيها خلال بث مباشر على السوشيال ميديا، وفاجأت الجميع بجرأتها.

وقالت شمس إن الفنانة إليسا هي أهم مطربة في الساحة الغنائية في العالم العربي، مشيرة إلى أن إليسا أهم فنانة، ليس فقط الآن بل منذ سنوات.

وأوضحت أن أهمية الفنان لا تتوقف على عدد الحفلات، بل تقاس بنجاح ألبوماته، مؤكدة أن إليسا تحقق مع كل ألبوم تصدره نجاحات كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي، فنجاحها ليس مجرد كلام يقال بل هو نجاح على أرض الواقع.