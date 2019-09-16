الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة.

وأوضحت الهيئة، أنه من المتوقع وجود سماء غائمة الى غائمة جزئيا على وسط وشرق وغرب المملكة في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة .

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية والوسطى من ساحل البحر الأحمر كذلك على منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية .

و يتوقع بمشيئة تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.