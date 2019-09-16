أميرة خالد(صدى):

يعلم الكثير أن الأكاذيب دائمًا ما يتم كشفها بينما الصدق هو طوق النجاة ويضمن حياة زوجية سعيدة.

ويوجد بشكل خاص 5 أكاذيب تدمر الحياة الزوجية لا تقع فيها وهي كالتالي:

الكذب بشأن علاقة سابقة

لا يجوز الكذب بشأن العلاقات السابقة من جانب الطرفين؛ فلابد من أن يتم كشف الحقائق فيما بينهما بشأن العلاقات السابقة خاصة إذا كانت مستمرة.

أكذوبة الراتب

لا تكذب بشأن راتبك على زوجتك، لما يؤدي إلى نتائج سلبية للغاية على العلاقة بين الزوجين وعامل الثقة بينهما.

الكذب بشأن صديقات العمل

لا تكذب بشأن تعاملك مع صديقاتك في العمل لطالما كانت حدودك في التعامل معهن واضحة؛ حتى لا تضع نفسك مجالًا للشك.

الزواج من أخرى

لابد أن تعلم الزوجة حقيقة زواجك من أخرى لأنه من حقها أن تقرر مصيرها بيدها وكيفما يتراءى لها

الكذب في المشاعر

قد يكذب أحد طرفي الحياة الزوجية بشأن المشاعر فقد يكذب الزوج على زوجته في المشاعر وقد يحدث العكس وقد يكون السبب إما لمصلحة ما أو بهدف إستغلال شريك الحياة ماديا أو معنويا، ولذلك يكون تأثيره قويا ومدمرا للعلاقة بين الزوجين وبالتالي تدمير الحياة الزوجية بينهما.