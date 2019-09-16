أخطاء يجب تجنُّبها في اختبارات القيادة لتجاوزها بنجاح

علي القحطاني(صدى):

يتعرَّض الكثيرون إلى الإخفاق في اختبارات القيادة، على الرغم من التركيز الشديد في تلك الاختبارات، إلا أن أسباب الإخفاق تتمحور حول 5 أمور شهيرة لا تتغير ويغفل عنها البعض.

وتتمثل تلك الأسباب في الآتي:

1- نسيان التوقف عن إشارات التوقف، وهو السبب الأشهر ويحدث عادة من التوتر والقلق فينسى القائدين التوقف ويقومون بإبطاء السرعة فقط.

2- نسيان قواعد السلامة للبقاء خلف السيارات الأخرى وهو ما يُنقص نقاطهم في الاختبار.

3- القيادة على سرعات منخفضة؛ خوفًا من عدم التحكم في السيارة إذا زادت السرعة.

4- نسيان تفقد المرايا الجانبية.

5- تبديل الحارة المرورية بشكل خاطئ، إذ يجب تفقد جانبي السيارة ومن ثم تشغيل إشارات انعطاف السيارة في الإتجاه الذي يود السائق الانعطاف نحوه مع تفقد المرايات الجانبية والنظر للخلف للتأكد من عدم وجود أي سيارة في النقطة العمياء للسائق، ولكن تلك المرحلة تتسبب في فشل القائدين.