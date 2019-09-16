تسريب صور مزعومة للمغنية نيكول شيرزينغر وهي عارية

واشنطن(صدى):

تعرض حساب مغنية البوب الأمريكية الشهيرة نيكول شيرزينغر للاختراق على إنستغرام وتسريب صورة جريئة لها لمتابعيها.

بينما كانت نائمة غير مدركة لما يحدث، وذلك بعد قضائها سهرة طويلة في حفل Creative Arts Emmys يوم السبت.

وكان الهاكرز قد نشروا صورة فاضحة للمغنية الأمريكية مع الادعاء على لسانها، بأن هناك فيديو جنسيًا لها ترغب في كشفه لمتابعيها.

وتضمن المنشور المزيف على إنستجرام: ” فلتذهبوا إلى قصتي وحملوا ذلك التطبيق المجاني، وإذا تم تحميل التطبيق 5 آلاف مرة، سأعرض لكم الفيديو الجنسي الخاص بي “.

وكشف الخبراء أن الهاكرز استخدموا الفوتوشوب لتركيب رأس نيكول على جسد شابة أخرى عارية لا ترتدي سوى جاكت أبيض.