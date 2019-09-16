التحالف: الأسلحة المستخدمة في استهداف منشأتي أرامكو إيرانية

فهمي محمد(صدى):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، أن الهجوم الإرهابي على منشأتي أرامكو لم يكن من داخل الأراضي اليمنية كما تبنت الميليشيات الحوثية.

وأوضح التحالف في بيان به، أن كل الدلائل تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في استهداف منشأتي أرامكو هي أسلحة إيرانية، ولم يكن الاستهداف قادمًا من اليمن كما ادعت ميليشيات الحوثي.

وأضاف أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم الإرهابي على بقيق وخريص إيرانية، لافتًا إلى أن الميليشيات الحوثية مجرد أدوات في يد الحرس الثوري الإيراني.

كما أشار إلى أن هذا الهجوم يستهدف الاقتصاد العالمي، فيما تستمر ميليشيا الحوثي في تعطيل الجهود الإغاثية والإنسانية في اليمن.