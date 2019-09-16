كريستيانو يتحدث عن حلم والدته ويقرر الزواج من جورجينا

ماجد محمد(صدى):

أكدت صحف إسبانية نقلا عن لقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، التليفزيوني ، أنه قرر تحقيق حلم والدته بالزواج من صديقته جورجينا رودريجيز.

وقالت الصحيفة ، اللاعب أعلن اقترابه من اتخاذ قرار زواجه من صديقته جورجينا، عارضة الأزياء الإسبانية، صاحبة الـ25 سنة، وهي أم لثلاثة من أولاده الأربعة، ولم يتخذ الثنائي قرار الزواج حتى الآن.

قال رونالدو: ” سنكون متزوجين يومًا ما، بالتأكيد إنه حلم أمي، كذلك في يوم ما لمَّ لا؟ ” ، مضيفًا: ” جورجينا ساعدتني كثيرًا. بالطبع أنا أحبها، إنها أم أطفالي، وأنا شغوف بها، كما تعلمون ، فهي صديقتي لدينا محادثات، أفتح القلب لها فتفتح القلب لي ” .