وظائف صحية في مجموعة الحبيب الطبية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بالمجموعة الطبية بمدينة بريدة، بالمسميات التالية (مُساعد طبي، وتقني تصوير طبي)، عبر (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات).

وأوضحت المجموعة، أن الوظائف هي مُساعد طبي (للجنسين – وظيفة واحدة): أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ودرجة الدبلوم أو ما يعادله في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية، ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وقالت أن الوصف الوظيفي (أخصائي علاج تنفسي، تحت قسم العلاج التنفسي، و تتعلق مهام الوظيفة في تقديم الدعم و المساندة لوحدة الـعناية المركزة في مجال التخصص)؛ بينما المميزات (الراتب الأساسي 9,050 ريال بالإضافة إلى بدل نقل وبدل معيشة وبدل سكن).

وأضافت أنها تحتاج إلى تقني تصوير طبي (للجنسين – وظيفة واحدة): أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة الدبلوم أو ما يعادله في تخصصات (الأشعة)؛ فيما الوصف الوظيفي (استخدام تكنولوجيا التصوير الطبي، مثل الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) والموجات فوق الصوتية، للحصول على الصور اللازمة لتشخيص الإصابات والأمراض والاضطرابات، ومراقبة تقدم العلاج).

وأشارت إلى أن المميزات (الراتب الأساسي 6,100 ريال بالإضافة إلى بدل نقل وبدل معيشة وبدل سكن)؛ بينما التقديم متاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1441/01/17هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

1- مُساعد طبي (للجنسين – وظيفة واحدة): هنا

2- تقني تصوير طبي (للجنسين – وظيفة واحدة): هنا